Kirli, Çürük ve Adi oyununun prömiyeri gerçekleşti

Tiyatro Ak'la Kara, "Kirli, Çürük ve Adi" adlı komedi filmini tiyatro sahnesine taşıdı. Fransız Rivierası'nda geçen bir dolandırıcılık hikayesini anlatan, Broadway tarzı dans ve ışık gösterileriyle dikkati çeken eserin prömiyeri Fişekhane'de gerçekleştirildi.



Tiyatro Ak'la Kara'nın kurucusu, oyuncu Savaş Özdural, gösteri öncesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tiyatroya uyarlanan eserde başrol oynadığını belirterek, "Kirli, Çürük ve Adi, Hollywood'da herkesin çok iyi bildiği ve eğlendiği bir komedi filmidir. Biz de bu sene, onu biraz Broadway şov tarzı danslar, ışık gösterileri, müzik ve komediyle sahneye koyduk." dedi.



Gösteride, 6 kişilik dans grubunun oyunculara eşlik ettiğini aktaran Özdural, "Açık biçim diyebileceğimiz bir sahneleme tekniğimiz var. Her şey seyircinin gözü önünde oluyor. Danslar sırasında dekorlar, kostümler değişiyor. Çılgın bir tempo var, hiç durmuyor." ifadesini kullandı.



Oyuncu Hakan Akın, ilk oyun olduğu için heyecanlı olduklarına işaret ederek, "Bu seneki oyunumuz Kirli, Çürük ve Adi. Bugün sezonu açıyoruz. İyi bir sezon, iyi bir seyirci diliyoruz. Hepimize kolay gelsin." değerlendirmesini yaptı.



"SAHNEDE DEKORLARI DANS EDEREK BİZ DEĞİŞTİRİYORUZ"



Oyuncu Ebru Karanfilci, ilk perdede trende bir rolü bulunduğunu belirterek, sonrasında ise biraz kaba fakat tatlı bir Teksaslı kızı oynadığını anlattı.



Provaların çok yoğun geçtiğini dile getiren Karanfilci, "Oyunla birlikte dans çalışmamız da gerekiyordu. Çünkü sahnede dekorları dans ederek biz değiştiriyoruz. Tatlı bir oyun oldu. Danslı, şovlu, müzikli inanılmaz güzel sahneler var." şeklinde konuştu.



Oyuncu Ilgın Angın, oyunculuğun ve dansın yanı sıra bu sene oyunun koreografisini de üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Çok güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Yorucu ama bir o kadar eğlenceliydi. Umarım çok güzel bir iş çıkacak ortaya. Çok heyecanlıyız. Çok dolu bir oyun olduğu için neye heyecanlanacağımızı da şaşırmış durumdayız. Bütün dekor değişimleri sahne üzerinde gerçekleşiyor, seyircinin gözü önünde, danslar eşliğinde. Dolu bir oyun sunacağımıza inanıyorum."



"KEYİFLİ BİR OYUN OLDU, UMARIM SEYİRCİ DE BEĞENİR"



Oyuncu Özdemir Çiftçioğlu da bu sene tiyatroda 42. yılını kutladığının altını çizerek, "İşimi yapmaya devam ediyorum. Bu sene de yeni oyunumuzla tekrar seyirci karşısına çıkıyoruz. Hafiften heyecanlıyız tabii ki. Bu oyunda, olayın geçtiği kasabanın polis şefini oynuyorum. Biraz üçkağıtçı bir polis şefi. Güzel, keyifli bir oyun oldu. İyi bir çalışma dönemi geçirdik. Umarım seyirci de beğenecektir." görüşünü paylaştı.



Oyuncu Romina Özipekçi de iki aydır durmadan prova yaptıklarına işaret ederek, prömiyer dolayısıyla son derece heyecanlı olduğunu kaydetti. Bol müzikli, danslı ve şahane eğlenceli bir oyun olduğunu vurgulayan Özipekçi, şunları aktardı:



"Biliyoruz ki seyircimiz de çok severek gelecek. Neredeyse 2-3 dakikada bir sahnenin değiştiği, dekorların sürekli yer değiştirdiği bir oyun göreceksiniz. Bayağı hareketli bir oyun."



Oyuncu Kerem Poyraz Kayaalp ise aşırı heyecanlı olduğunu belirterek, "Oyunda çok güzel sürprizler var. Filmi oyundan önce etkilenmemek için izlemedim ama çok keyifli olduğunu biliyorum. Umarım oyunu da öyle keyifli olur." dedi.



OYUN HAKKINDA

Başrollerini Savaş Özdural, Kerem Poyraz Kayaalp ve Romina Özipekçi'nin paylaştığı eserde, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Ebru Karanfilci ve Ilgın Angın da rol alıyor. Fransız Rivierası'nda geçen bir dolandırıcılık hikayesini anlatan oyunda, 6 kişilik dans ekibinin eşlik ettiği şovlar, seyirciye görsel bir şölen sunuyor.

Yönetmenliğini Atilla Şendil'in üstlendiği eser, sezon boyunca İstanbul içinde ve dışında pek çok sahnede seyirciyle buluşacak.