"Kırmızı el izi" Emmy Ödülleri'ne damga vurdu

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Shōgun, 18 ödülle Emmy tarihinde bir ilke imza attı. Dizi, tek seferde 18 Emmy ödülü kazanan tek yapım olarak tarihe geçti.



İŞTE EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR TAM LİSTESİ



The Reservation Dogs adlı yapımın 22 yaşındaki yıldızı D’Pharaoh Woon-A-Tai kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ünlü oyuncu yüzündeki kırmızı el iziyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Oyuncu yüzündeki el izinin sembolik olduğunu ve "Kayıp ve Öldürülen Yerli Kadınlar (MMIW) adlı organizasyona destekte bulunduğunu söyledi.