"Kırmızı el izi" Emmy Ödülleri'ne damga vurdu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 76. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Shogun dizisinin damga vurduğu geceye, oyuncu D’Pharaoh Woon-A-Tai'nin yüzündeki el izi dikkat çekti.

"Kırmızı el izi" Emmy Ödülleri'ne damga vurdu

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenen sahiplerini buldu. Shōgun, 18 ödülle Emmy tarihinde bir ilke imza attı. Dizi, tek seferde 18 Emmy ödülü kazanan tek yapım olarak tarihe geçti.

İŞTE EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR TAM LİSTESİ

The Reservation Dogs adlı yapımın 22 yaşındaki yıldızı D’Pharaoh Woon-A-Tai kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ünlü oyuncu yüzündeki kırmızı el iziyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Oyuncu yüzündeki el izinin sembolik olduğunu ve "Kayıp ve Öldürülen Yerli Kadınlar (MMIW) adlı organizasyona destekte bulunduğunu söyledi.

"Kırmızı el izi" Emmy Ödülleri'ne damga vurdu - 1

Kuruluşa göre, oyuncunun yüzündeki kıırmızı el izi "seslerini duyuramayan tüm kayıp kız kardeşlere" bir saygı duruşu niteliğinde.

76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste

76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste

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