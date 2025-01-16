Kırmızı halıda bisiklet şoku! Oyuncu Timothee Chalamet'e para cezası verildi

Son dönemde Hollywood'un gözde oyuncuları arasında yer alan Timothee Chalamet, filminin galasına bisikletle gelerek büyük şaşkınlık yarattı.

Kırmızı halıda bisiklet şoku! Oyuncu Timothee Chalamet'e para cezası verildi

Dune serisinde Paul Atreides karakterini canlandıran oyuncu , son olarak efsanevi sanatçı Bob Dylan'ın hayatını anlatan "A Complete Unknown" adlı filmde rol aldı. Oyuncu, filmdeki rolüyle Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. Ödülü kazanan isim ise The Brutalist filmindeki rolüyle Adrien Brody oldu.

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Oyuncu, yeni filminin Londra'daki prömiyerine bisikletle geldi. 29 yaşındaki oyuncu, galaya bisikletle gelmekle kalmadı, bir de kırmızı halıda bisikletiyle poz verdi.

NEDEN BİSİKLETLE GELDİ?

Trafik çok yoğun olduğu için bisiklet kullandığını belirten oyuncu, arabayla gelseydi başrolünde olduğu filmin galasına az kalsın geç kalacaktı!

Kırmızı halıda bisiklet şoku! Oyuncu Timothee Chalamet'e para cezası verildi - 1

The Hollywood Reporter' a göre, oyuncuya 79 dolar para cezası verildi. Aktöre ceza kesilmesinin sebebi ise bisikleti kurallara göre park etmemesi.

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