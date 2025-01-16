Kırmızı halıda bisiklet şoku! Oyuncu Timothee Chalamet'e para cezası verildi

Dune serisinde Paul Atreides karakterini canlandıran oyuncu Timothee Chalamet, son olarak efsanevi sanatçı Bob Dylan'ın hayatını anlatan "A Complete Unknown" adlı filmde rol aldı. Oyuncu, filmdeki rolüyle Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. Ödülü kazanan isim ise The Brutalist filmindeki rolüyle Adrien Brody oldu.



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Oyuncu, yeni filminin Londra'daki prömiyerine bisikletle geldi. 29 yaşındaki oyuncu, galaya bisikletle gelmekle kalmadı, bir de kırmızı halıda bisikletiyle poz verdi.



NEDEN BİSİKLETLE GELDİ?



Trafik çok yoğun olduğu için bisiklet kullandığını belirten oyuncu, arabayla gelseydi başrolünde olduğu filmin galasına az kalsın geç kalacaktı!

