Kirpi Sonic 4'ün vizyon tarihi belli oldu

İlk iki filmi dünya çapında 725,2 milyon dolar hasılat elde eden Kirpi Sonic serisi sürüyor. Şimdilerde üçüncü filmiyle vizyonda olan Sonic 4 için geri sayım başladı.

Hazırlıkları süren Sonic'in dördüncü filminin vizyon tarihi açıklandı. Sonic 4, 19 Mart 2027'de izleyici karşısına çıkacak.

Henüz filmle ilgili detaylar ve kadrodaki isimler belli olmadı ancak seride Dr. Robotnik'i canlandıran ünlü oyuncu Jim Carrey, bu seriye devam etme fikrine açık olduğunu söylemişti.