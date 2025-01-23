Kirpi Sonic 4'ün vizyon tarihi belli oldu
Video oyunundan sinemaya uyarlanan filmler arasında yer alan "Kirpi Sonic" serisinin 4. filmi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sonic 4'ün vizyon tarihi belli oldu.
İlk iki filmi dünya çapında 725,2 milyon dolar hasılat elde eden Kirpi Sonic serisi sürüyor. Şimdilerde üçüncü filmiyle vizyonda olan Sonic 4 için geri sayım başladı.
Hazırlıkları süren Sonic'in dördüncü filminin vizyon tarihi açıklandı. Sonic 4, 19 Mart 2027'de izleyici karşısına çıkacak.
Henüz filmle ilgili detaylar ve kadrodaki isimler belli olmadı ancak seride Dr. Robotnik'i canlandıran ünlü oyuncu Jim Carrey, bu seriye devam etme fikrine açık olduğunu söylemişti.
KİRPİ SONIC 3 HAKKINDA
"Kirpi Sonic" serisi, ilk olarak 1991’de ortaya çıkan popüler video oyunlarına dayanıyor. Sonic filmlerinin üçünü de Jeff Flower yönetirken; Jim Carrey, Kirpi Sonic 3'te bir kez daha Sonic’in ana düşmanı Dr. Ivo Robotnik’i canlandırdı. Usta oyuncu, ayrıca Ivo’nun büyükbabası Gerald Robotnik rolünü de üstlendi.
Kadroda ayrıca James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey ve Kirpi Shadow karakterini canlandıran Keanu Reeves de yer alıyor.
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