Kirpi Sonic serisi devam edecek: Dördüncü film için hazırlıklar başladı

İlk iki filmi dünya çapında 725,2 milyon dolar hasılat elde eden Kirpi Sonic serisi, 3. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 17 Ocak 2025'te Türkiye'de gösterime girecek olan Kirpi Sonic 3 öncesi müjdeli haber geldi. Paramount Pictures, film serisinin dördüncü halkası olan " Kirpi Sonic 4 " için hazırlıklara başladığını duyurdu. Konusu gizli tutulan Kirpi Sonic 4, 2027 baharında vizyona girecek.

KİRPİ SONIC 3 HAKKINDA

"Kirpi Sonic" serisi, ilk olarak 1991’de ortaya çıkan popüler video oyunlarına dayanıyor. Sonic filmlerinin üçünü de Jeff Flower yönetirken; Jim Carrey, Kirpi Sonic 3'te bir kez daha Sonic’in ana düşmanı Dr. Ivo Robotnik’i canlandırdı. Usta oyuncu, ayrıca Ivo’nun büyükbabası Gerald Robotnik rolünü de üstlendi.

Kadroda ayrıca James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey ve Kirpi Shadow karakterini canlandıran Keanu Reeves de yer alıyor.