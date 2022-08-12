Kırşehir’de Neşet Ertaş heykeline saldırı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce parçalandı.

Kırşehir’de Neşet Ertaş heykeline saldırı

Haberler - İHA 12.08.2022 - 08:45

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Geçtiğimiz dönem belediyesi tarafından ilçe meydanına kurulan Neşet Ertaş’ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı.

Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş’ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi.

Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü. 

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