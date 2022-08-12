Kırşehir’de Neşet Ertaş heykeline saldırı

Geçtiğimiz dönem belediyesi tarafından ilçe meydanına kurulan Neşet Ertaş’ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı.

Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş’ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.