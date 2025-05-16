Kirsten Dunst ile yönetmen Flora Birnbaum aynı projede buluşuyor

Son olarak Civil War filminde boy gösteren Kirsten Dunst'ın sıradaki projesi belli oldu. Variety'nin haberine göre; ünlü oyuncu, Flora Birnbaum'un ilk uzun metrajlı filmi Self Help'te başrol oynayacak.

Hazırlıkları süren filmde; Dunst, Los Angeles'ta bir çarpıp kaçma olayına tanık olan ve bir komplonun içine çekilen Sage karakterine hayat verecek.

Öte yandan Flora Birnbaum, daha önce "Tell Me Lies", "Russian Doll", "American Crime Story: Impeachment" gibi projelere imza attı.