Kiss grubunun gitaristi Ace Frehley hayatını kaybetti
Efsane rock grubu Kiss grubunun kurucu üyesi ve gitaristi Ace Frehley 74 yaşında hayatını kaybetti.
Kiss grubunun gitaristi Paul Daniel “Ace” Frehley'den acı haber geldi. Eylül ayı sonunda stüdyoda düştüğü için konserini iptal eden ünlü müzisyenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.
Ancak Frehley, birkaç gün önce devam eden sağlık sorunları sebebiyle 2025 yılının sonuna kadar olan tüm konserlerini iptal ettiğini duyurmuştu.
Tüm bunların ardından Paul Daniel “Ace” Frehley'den acı haber geldi. Ünlü isim, 74 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin açıklamasına göre; Frehley düşme sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.
Frehley'nin ailesinin açıklamasında "Tamamen yıkılmış ve kalbimiz kırık. Ace'in anısı sonsuza dek yaşamaya devam edecek!" ifadeleri yer aldı.
24 ALTIN PLAKLA ÖDÜLLENDİRİLDİLER
Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley ve Peter Criss tarafından 1973'te New York'ta kurulan grup, makyajları ve sahne kostümleriyle büyük ün kazanmış ve dünya çapında 90 milyonu geçen albüm satışlarıyla 24 altın plakla ödüllendirilmişti.
Frehley, 1982'de gruptan ayrılmış ancak 1996'da geri dönerek 2002'ye kadar grupla birlikte performans göstermişti.