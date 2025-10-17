Kiss grubunun gitaristi Ace Frehley hayatını kaybetti

Kiss grubunun gitaristi Paul Daniel “Ace” Frehley'den acı haber geldi. Eylül ayı sonunda stüdyoda düştüğü için konserini iptal eden ünlü müzisyenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Ancak Frehley, birkaç gün önce devam eden sağlık sorunları sebebiyle 2025 yılının sonuna kadar olan tüm konserlerini iptal ettiğini duyurmuştu.

Tüm bunların ardından Paul Daniel “Ace” Frehley'den acı haber geldi. Ünlü isim, 74 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin açıklamasına göre; Frehley düşme sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Frehley'nin ailesinin açıklamasında "Tamamen yıkılmış ve kalbimiz kırık. Ace'in anısı sonsuza dek yaşamaya devam edecek!" ifadeleri yer aldı.