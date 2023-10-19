Kıvanç Talu kimdir? Var Böyle Tipler  hesabıyla tanınıyor

Sosyal medya "Var Böyle Tipler" hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ile eşini konuşuyor. Ortaya atılan iddiaların ardından Talu çifti sessizliğini korurken, "Var böyle tipler" adlı profillerinin de kapatıldığı görüldü. Peki, Kıvanç Talu kimdir?

Kıvanç Talu kimdir? Var Böyle Tipler  hesabıyla tanınıyor

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

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