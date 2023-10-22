Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir? Dolandırıcılık iddialarıyla gündemdeler

Sosyal medyada “Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu 100 milyon liralık vurgun iddiasıyla gündemde. Reklamcılık sektörünün tanınan isimlerinden Kıvanç ve eşi Beril Talu’nun yakın çevresini dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi. İddialar ardından çiftin hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler merak edildi.

KIVANÇ TALU KİMDİR?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.