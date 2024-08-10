Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi belli oldu

Bir süredir tatilde olan Kıvanç Tatlıtuğ yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, projede hem başrol oynayacak hem de yapımcı olarak da yer alacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi belli oldu

Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaştığı "Aile" adlı dizide rol alan 'un sıradaki projesi belli oldu. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, 1960’larda banka soygunları ile olduğu kadar halk arasında zekası ve karizmasıyla da büyük bir ilgi odağına dönüşen ve “ilk Türk gangster” olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatı ekrana taşıyacak projede yer alacak.

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu  Levent Cantek'in kaleme alacağı , dijital bir mecrada yayınlanacak.

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, yapım şirketi Kampeon ile projede yapımcı ünvanıyla da yer alacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi belli oldu - 1

Necdet Elmas’ın oğlu Yıldırım Elmas’ın “Babam Gansterdi Ama Ben Çocuktum” isimli biyografisinden yola çıkılarak tasarlanan proje, Necdet lmas’ın İstanbul’un sokaklarında banka soyan bir gangstere dönüşmesinden hapishane yıllarına, dönemin önde gelen figürleriyle kurduğu ilgi çekici bağlarına ve ailesiyle olan dramatik ilişkilerine uzanan çalkantılı yaşamını gözler önüne serecek.

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