Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi belli oldu

Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaştığı "Aile" adlı dizide rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un sıradaki projesi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, 1960’larda banka soygunları ile olduğu kadar halk arasında zekası ve karizmasıyla da büyük bir ilgi odağına dönüşen ve “ilk Türk gangster” olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatı ekrana taşıyacak projede yer alacak.

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Levent Cantek'in kaleme alacağı dizi, dijital bir mecrada yayınlanacak.

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, yapım şirketi Kampeon ile projede yapımcı ünvanıyla da yer alacak.