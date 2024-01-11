Kıvırcık Ali ölümünün 13. yılında anılıyor: Kıvırcık Ali kimdir, ne zaman öldü?

Kıvırcık Ali adıyla bilinen Ali Özütemiz, Tokat'ın Erenli köyünde dokuz kardeşin en küçüğü olarak 11 Ekim 1968 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluğunda çiftçilik ve çobanlık gibi mesleklerle uğraşırken aynı zamanda köy halkından bağlama çalmayı öğrenip düğün ve cemevlerinde çaldı.
1983'te ağabeyinin desteğiyle İstanbul'a gelen ve burada düğün salonu gibi mekanlarda bağlama çalan Ali Özütemiz, aynı zamanda piyasaya süremediği üç adet albüm kaydetti. "Kıvırcık" lakabını burada saçlarının kıvırcık olması nedeniyle aldı.
1995'te iki arkadaşıyla birlikte Grup Turnalar'ı kurdu. 1999'da Özütemiz'in ilk solo albümü Gül Tükendi, Ben Tükendim yayımlandı. 2000'deki Isırgan Otu ve 2004'teki Üçüncü Gurbet albümleriyle ticari başarı yakaladı. 2003'te Arzu Şahin ile ortak çalışması olan Düet albümü yayımlanırken 2006 ve 2008'de sırasıyla Geriye Dönün Seneler ve Hepimize Yeter Dünya albümleri yayımlandı.
Sanatçı 11 Ocak 2011'de Büyükçekmece, İstanbul'da kendi aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında 42 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne açılan tazminat davasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumlu bulundu ve 294.000 TL para cezası kararı verildi.
Ölümünün ardından aynı yıl Onbir Bir İkibinonbir / Veda isimli stüdyo albümü yayımlandı ve bu albüm ticari başarı elde etti. 2014 ve 2017'de sırasıyla Hasret ve Sevdiklerim isimli derleme albümleri yayımlandı.
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