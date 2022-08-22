'Klondike' filmine Saraybosna ve Şili'den ödül

'Klondike', bu yıl 12-19 Ağustos tarihleri arasında 28’incisi gerçekleştirilen Saraybosna Film Festivali (SFF) kapsamında “En İyi Yönetmen” ödülünün sahibi oldu. “Saraybosna’nın Kalbi” olarak adlandırılan ödüller, başkent Saraybosna’daki Ulusal Tiyatro binasında verilirken; Ukrayna Devlet Film Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hazırlanan Klondike filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach, dünya prömiyerinin yapıldığı Sundance Film Festivali’nde aldığı “En İyi Yönetmen Ödülü”ne bir yenisini ekledi.



ŞİLİ'DEN İKİ ÖDÜL



Ukrayna-Türkiye ortak yapımı filme iki ödül de 14-21 Ağustos tarihleri arasında Şili’de gerçekleştirilen Santiago Uluslararası Film Festivali (SANFIC) tarafından verildi. Şili ve Güney Amerika’nın en prestijli film festivallerinden kabul edilen ve bu yıl 18’incisi düzenlenen SANFIC, Uluslararası Yarışma’da “En İyi Film” ödülünün yanı sıra bağımsız jüri SIGNIS tarafından verilen “En İyi Film” ödülüne de bu yıl Klondike filmini layık gördü.

