Knives Out 3 filminin çekimleri tamamlandı

Başrolünü Daniel Craig’in üstlendiği "Bıçaklar Çekildi" (Knives Out) serisinin yeni filmi için geri sayım başladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" adlı devam filminin çekimlerinin tamamlandığını yönetmen Rian Johnson, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü yönetmen, paylaşımına "Ve Wake Up Dead Man'in çekimleri sona erdi. Dünyanın en iyi ekibine ve en harika oyuncu kadrosuna teşekkür ederim. Bu çekim çok özel bir deneyimdi, bu şeyi bir araya getirmek ve elimizde ne olduğunu hepinize göstermek için sabırsızlanıyorum" notunu düştü.