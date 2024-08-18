Knives Out 3 filminin çekimleri tamamlandı

Başrolünü Daniel Craig’in üstlendiği "Bıçaklar Çekildi" (Knives Out) serisinin yeni filmi için geri sayım başladı.
Independent Türkçe'nin haberine göre; "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" adlı devam filminin çekimlerinin tamamlandığını yönetmen Rian Johnson, sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü yönetmen, paylaşımına "Ve Wake Up Dead Man'in çekimleri sona erdi. Dünyanın en iyi ekibine ve en harika oyuncu kadrosuna teşekkür ederim. Bu çekim çok özel bir deneyimdi, bu şeyi bir araya getirmek ve elimizde ne olduğunu hepinize göstermek için sabırsızlanıyorum" notunu düştü.
Daniel Craig'in başrolde olduğu filmde Josh O'Connor, Cailee Spaeny Andrew Scott, Jeremy Renner, Mila Kunis, Glenn Close ve Kerry Washington gibi isimler de rol aldı.
2019 yılında gösterime giren ilk filmin ardından Glass Onion: A Knives Out Mystery filmi 2022'de izleyiciyle buluşmuştu. Serinin üçüncü filmi 2025 yılında vizyona girecek.
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