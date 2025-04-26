Kobe Bryant’ın ilk NBA forması rekor fiyata satıldı
Kobe Bryant’ın NBA kariyerinde ilk maçında giydiği forma, Sotheby's Müzayede Evi tarafından rekor fiyata alıcı buldu.
2020 yılında geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden L.A. Lakers takımı yıldızı Kobe Bryant'ın NBA kariyerinde giydiği ilk forma satıldı.
Sotheby's Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunulan forma 7 milyon dolara alıcı buldu. Bryant, formayı 18 yaşındayken 1996-97 sezonundaki ilk maçında giymişti. ESPN'ye göre, Bryant o maçta 6 dakika oynadı ve Minnesota Timberwolves'e karşı oynanan maçta hiç puan almadı. Bryant, ilk NBA sezonunda maç başına 7,6 puan adı.
Bryant'ın 2007-08 sezonundan itibaren giydiği imzalı forması ise 5,85 milyon dolara satılmıştı.
Reuters'e göre, forma Babe Ruth’un Called Shot forması, Michael Jordan’ın 1998 NBA Finalleri forması ve Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası'nda giydiği formasından sonra bir oyunda giyilen dünyanın en pahalı dördüncü spor kıyafeti oldu.
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