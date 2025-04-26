Kobe Bryant’ın ilk NBA forması rekor fiyata satıldı

2020 yılında geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden L.A. Lakers takımı yıldızı Kobe Bryant'ın NBA kariyerinde giydiği ilk forma satıldı.



Sotheby's Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunulan forma 7 milyon dolara alıcı buldu. Bryant, formayı 18 yaşındayken 1996-97 sezonundaki ilk maçında giymişti. ESPN'ye göre, Bryant o maçta 6 dakika oynadı ve Minnesota Timberwolves'e karşı oynanan maçta hiç puan almadı. Bryant, ilk NBA sezonunda maç başına 7,6 puan adı.



Bryant'ın 2007-08 sezonundan itibaren giydiği imzalı forması ise 5,85 milyon dolara satılmıştı.