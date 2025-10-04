Kocaeli Kitap Fuarı takvimi 2025: Kocaeli Kitap Fuarı ne zaman?

Kocaeli Kitap Fuarı, 4-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde kitapseverleri ağırlayacak. Türkiye’nin en büyük kültür buluşmalarından biri haline gelen fuar, bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.



Ziyaret saatlerinin 10.30-21.30 olarak belirlendiği etkinlikte, 1050 söyleşi, panel ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu da fuarda yer alacak. Kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulurken farklı yayınevlerinden binlerce kitabı inceleme imkanı elde edecek.

