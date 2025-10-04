Kocaeli Kitap Fuarı takvimi 2025: Kocaeli Kitap Fuarı ne zaman?
Kocaeli Kitap Fuarı takvimi belli oldu. Türkiye’nin en büyük kültür ve edebiyat buluşmalarından biri olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 9 gün boyunca Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, yayınevleri, yazarlar, sahaflar ve okurları bir araya getirerek kültür dünyasına yön veren etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Kocaeli Kitap Fuarı, 4-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde kitapseverleri ağırlayacak. Türkiye’nin en büyük kültür buluşmalarından biri haline gelen fuar, bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.
Ziyaret saatlerinin 10.30-21.30 olarak belirlendiği etkinlikte, 1050 söyleşi, panel ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu da fuarda yer alacak. Kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulurken farklı yayınevlerinden binlerce kitabı inceleme imkanı elde edecek.
Fuar programı ve etkinlik detaylarına kocaelikitapfuari.com adresinden veya fuarın sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Ziyaretçiler ayrıca etkinlikleri karekod (QR Code) okutarak da anlık olarak takip edebilecek.
- Kitap Fuarı
- Kocaeli