Köftesiyle meşhur olan Akçaabat nerede? Akçaabat köfte nasıl yapılır?

Akçaabat; Trabzon iline bağlı, Karadeniz'in nadide ve şirin sahil ilçelerinin başında gelmektedir. İlçemizin tarihi şüphesiz Trabzon tarihi ile yakından alakalıdır. Şevket Şâkir Paşa Trabzon Tarihi adlı eserinde Rum tarihçilerin etkisinde kalarak “Trabzon milattan önce 750 yıl önce inşa olup, ilk Trabzon’da yerleşen Meletlerin atası olan "Katris" adlı bir kişidir." demektedir.
Aynı eserde Akçaabat’ın 96 köy ve 6.700 hane olduğundan da bahsetmektedir. Madrid Milli Kütüphanesinde bulunan Klavion’un “Şark Seyahati” adlı eserinde: “Hava elverişli olmadığı için fındık yüklü gemi, Trabzon’un batısında 6 mil uzakta olan ‘Blâton’dan geri dönmüştü” diyerek Blâton adını anmakta ve burasının eski bir merkez olduğunu söylemektedir. Bu da M.Ö. 4’üncü asırda Akçaabat’ın önemli bir yerleşim birimi olduğunu göstermektedir.
Kentin bilinen en eski adı "Platana" olup Yunanca "çınar ağacı" anlamına gelmektedir.
AKÇAABAT KÖFTE TARİFİ
Akçaabat köftesi, Akçaabat'ın yaylalarında yetiştirilen inekler ile elde edilen bir köfte çeşididir. 2009 yılında TPE tarafından Akçaabat yöresine ait olduğu tespit edilerek, coğrafi işaret tescili verilmiş ve 22 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Akçaabat Köfte İçin Gerekli Malzemeler:
900 gr dana eti
100 gr iç yağı
100 gr bayat ekmek
5 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tuz
Akçaabat Köfte Yapılışı:
900 gr dana etini ve iç yağını aynı anda makineden çektirerek kıyma haline getirin. Bayat ekmeği ıslatın ve suyunu iyice sıkın. 5 diş sarımsağı ince ince kıyın. 900 gr kıyma ile çekilmiş 100 gr iç yağı toplam 1 kg kıymayı, kıyılmış sarımsak ve 1 yemek kaşığı tuzu kısa bir süre içinde yoğurun. Malzemeyi avuç içinde yassı köfteler haline getirin. Izgarada pişirerek yanında közlenmiş domates ve biberle ikram edin. Yoğurduğunuz malzemeleri 6 saat bekletmeniz daha iyi olacaktır. Buzdolabında beklettiğiniz esnada buzdolabında kokusunu alabilecek birşey olmamasına özen gösterin. Izgarada pişirin. Odun veya kömür ateşinde pişirmeniz ayrı bir lezzet katacaktır. Izgaranızı kuyruk yağı ile yağlarsanız hem köfteler yapışmaz hem de güzel bir lezzet verir.
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