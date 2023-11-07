Köftesiyle meşhur olan Akçaabat nerede? Akçaabat köfte nasıl yapılır?

AKÇAABAT KÖFTE TARİFİ



Akçaabat köftesi, Akçaabat'ın yaylalarında yetiştirilen inekler ile elde edilen bir köfte çeşididir. 2009 yılında TPE tarafından Akçaabat yöresine ait olduğu tespit edilerek, coğrafi işaret tescili verilmiş ve 22 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.



Akçaabat Köfte İçin Gerekli Malzemeler:



900 gr dana eti

100 gr iç yağı

100 gr bayat ekmek

5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tuz



Akçaabat Köfte Yapılışı:



900 gr dana etini ve iç yağını aynı anda makineden çektirerek kıyma haline getirin. Bayat ekmeği ıslatın ve suyunu iyice sıkın. 5 diş sarımsağı ince ince kıyın. 900 gr kıyma ile çekilmiş 100 gr iç yağı toplam 1 kg kıymayı, kıyılmış sarımsak ve 1 yemek kaşığı tuzu kısa bir süre içinde yoğurun. Malzemeyi avuç içinde yassı köfteler haline getirin. Izgarada pişirerek yanında közlenmiş domates ve biberle ikram edin. Yoğurduğunuz malzemeleri 6 saat bekletmeniz daha iyi olacaktır. Buzdolabında beklettiğiniz esnada buzdolabında kokusunu alabilecek birşey olmamasına özen gösterin. Izgarada pişirin. Odun veya kömür ateşinde pişirmeniz ayrı bir lezzet katacaktır. Izgaranızı kuyruk yağı ile yağlarsanız hem köfteler yapışmaz hem de güzel bir lezzet verir.