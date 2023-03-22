Kokunun 5 bin yıllık tarihi 'Kokunun İzinde: Bronz Çağda Erzurum' sergisinde

Erzurum ve çevre bölgelerdeki kadim koku kültürlerinin mirasına yer verilen 'Kokunun İzinde: Bronz Çağda Erzurum' sergisinde, Bronz Çağ’dan itibaren kokunun günlük hayatta ve çeşitli ritüellerde kullanımını sağlayan koku kapları, kokunun sunulduğu, sanat eseri niteliğinde replikalar yer alıyor.
Bronz Çağı'nın kapılarını Anadolu’ya açan Erzurum’da, 22 Mart 2023 tarihinde gerçekleşecek 'Kokunun İzinde: Bronz Çağda Erzurum' sergisi, meraklıları kokunun sırlarını keşfetmeye davet ediyor.
"BRONZ ÇAĞI'NA AİT KOKU KÜLTÜRLERİNİ ÇALIŞTIK"
Koku Kültürü Dernek Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, "Koku Kültürü Derneği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumsal İlişkiler Genel Müdürlüğü iş ortaklığında yürütmüş olduğumuz muhteşem bir projedeyiz. Burada Bronz Çağı'na ait koku kültürlerini çalıştık. Daha yazı bulunmadan burada muhteşem bir koku kültürü varmış. Erzurum ve civarında Karaz medeniyetindeki koku, endemik bitkilerle, baharatlarla, çiçeklerle birçok koku kültürleri varmış. Bununla birlikte kokunun ticareti yapıldığı gibi özel kokular kullanıldığının yanı sıra aynı zamanda sağlık ve şifada da kullanılmış, hastalıkların tedavi edilmesinde, protokol ve devlet erkanında, uluslararası ilişkilerde ve ziyaretlerde, kabul törenlerinde güzel kokular hep varmış Bronz Çağı'nda. Bronz Çağı'na ait koku kaplarını dünya platformuna çıkartıyoruz Erzurum ve coğrafyasından, Karaz medeniyetinden. Koku tarihi Anadolu medeniyetlerinde oldukça yaygın ve milattan öncesine kadar giden birçok bilgi var, Koku Kültürü Derneği olarak bunları çalışıp dünya platformunda hak etmiş olduğu gururu yaşatmak için çıkmış olduğumuz bu yolda birçok projeler yapıyoruz" dedi.
"SERGİ REPLİKA ESERLERDEN OLUŞUYOR"
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cenker Atila ise, "Buradaki eserler dünyanın çeşitli bölgelerinden, değişik antik kentlerinden, eserlerin bire bir replikalarından oluşuyor. Eserler için özel etiketler hazırladık, etiketlerde orijinal hallerinin fotoğrafları bulunmakta olup, yanlarındaki eserler ise Türkiye’deki ünlü seramik ve cam sanatçılarının yapmış olduğu bire bir kopyaları. Dünyanın çeşitli yerlerinde oldukları için ve dünyanın çeşitli yerlerinde sergilendikleri için orijinallerini getirmek mümkün değil" diye konuştu.