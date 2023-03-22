Kokunun 5 bin yıllık tarihi 'Kokunun İzinde: Bronz Çağda Erzurum' sergisinde

"BRONZ ÇAĞI'NA AİT KOKU KÜLTÜRLERİNİ ÇALIŞTIK"

Koku Kültürü Dernek Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, "Koku Kültürü Derneği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumsal İlişkiler Genel Müdürlüğü iş ortaklığında yürütmüş olduğumuz muhteşem bir projedeyiz. Burada Bronz Çağı'na ait koku kültürlerini çalıştık. Daha yazı bulunmadan burada muhteşem bir koku kültürü varmış. Erzurum ve civarında Karaz medeniyetindeki koku, endemik bitkilerle, baharatlarla, çiçeklerle birçok koku kültürleri varmış. Bununla birlikte kokunun ticareti yapıldığı gibi özel kokular kullanıldığının yanı sıra aynı zamanda sağlık ve şifada da kullanılmış, hastalıkların tedavi edilmesinde, protokol ve devlet erkanında, uluslararası ilişkilerde ve ziyaretlerde, kabul törenlerinde güzel kokular hep varmış Bronz Çağı'nda. Bronz Çağı'na ait koku kaplarını dünya platformuna çıkartıyoruz Erzurum ve coğrafyasından, Karaz medeniyetinden. Koku tarihi Anadolu medeniyetlerinde oldukça yaygın ve milattan öncesine kadar giden birçok bilgi var, Koku Kültürü Derneği olarak bunları çalışıp dünya platformunda hak etmiş olduğu gururu yaşatmak için çıkmış olduğumuz bu yolda birçok projeler yapıyoruz" dedi.