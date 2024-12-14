Kolezyum'da açılan Göbeklitepe sergisini 1,2 milyon kişi ziyaret etti

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi adlı sergisi açıldı. Sergiyi 1,2 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Kolezyum'da açılan Göbeklitepe sergisini 1,2 milyon kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'nın simge yapısı Kolezyum'da 24 Ekim'de açılan ": Kutsal Bir Mekanın Gizemi" sergisini 1,2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Kolezyum'da ziyaretçileri ağırlıyor. Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da açılan 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi' sergimiz ilk gününden itibaren büyük ilgi görüyor. Sergimizi 24 Ekim'den bugüne kadar 1 milyon 242 binden fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını dünyanın kalbinde tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sergimiz, İtalya'nın başkentinde mart ayına kadar ziyaretçilere açık olacak."

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