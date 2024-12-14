Kolezyum'da açılan Göbeklitepe sergisini 1,2 milyon kişi ziyaret etti
İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi adlı sergisi açıldı. Sergiyi 1,2 milyondan fazla kişi ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da 24 Ekim'de açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" sergisini 1,2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Kolezyum'da ziyaretçileri ağırlıyor. Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da açılan 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi' sergimiz ilk gününden itibaren büyük ilgi görüyor. Sergimizi 24 Ekim'den bugüne kadar 1 milyon 242 binden fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını dünyanın kalbinde tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sergimiz, İtalya'nın başkentinde mart ayına kadar ziyaretçilere açık olacak."
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