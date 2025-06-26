Kolezyum'un önünde Mevlevi Sema Töreni yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından Kolezyum'da Mevlevi Sema Töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen özel gösteriye, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile çok sayıda Türk ve İtalyan davetli katıldı.



"4'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELMEK TESADÜF DEĞİL"



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kolezyum'daki sema töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Simgesel bir yapının gölgesinde dünyaya barış mesajları vermeye geldiklerini belirten Yazgı, Avrupa'nın birçok yerinde Türk kültürünü, sanatını ve arkeolojisini anlatmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Türkiye'nin kültürüyle, sanatıyla, arkeolojisiyle dünyada her zaman ses getiren bir ülke halinde geldiğini vurgulayan Yazgı, turizmin de öncü ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Yazgı, Türkiye'nin dünya turizminde 4'üncü sıraya yükselmesinin bir tesadüf olmadığını vurgulayarak, ülkeyi tanıtmak, kültür varlıklarıyla, gastronomi gelenekleriyle, örf ve adetiyle Anadolu'yu tam anlamıyla dünyaya anlatmak için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi. Geçen aylarda yine Kolezyum'da kapanışı yapılan ve 6,5 milyon ziyaretçi rakamını aşan Göbeklitepe sergisine de değinen Yazgı, dünyada ses getiren bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.