Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları tamamlandı

Bir zamanlar Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika'daki kazı çalışmaları sona erdi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, bu sene kazı çalışmalarını Hamamtepe bölgesinde sürdürdüklerini söyledi.

45 GÜNDE TAMAMLANDI



Bu yıl antik kentte 40 gün çalışma yaptıklarını belirten Erciyas, "6 ülkeden katılımcımız oldu. Bilim insanları bize katılarak, kazıda çıkardığımız eserleri değerlendirdi. 12 kişilik bilimsel heyet ve 15 işçi ile çalışmalarımızı sürdürdük. 2022 yılında hedeflediğimiz tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Bu sene 45 günlük çalışma yürüttük" dedi.

