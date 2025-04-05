Komedyen Russell Brand'e tecavüz ve taciz suçlaması
Komedyen ve aktör Russell Brand, tecavüz, cinsel saldırı ve cinsel istismarla suçlandı.
Ünlü komedyen ve aktör Russell Brand hakkında ortaya atılan tecavüz ve taciz iddialarıyla gündeme geldi.
The Guardian'ın haberine göre, 49 yaşındaki Brand tecavüz, cinsel saldırı ve sözlü saldırı ile suçlanıyor. Komedyen, 2 Mayıs'ta Londra'da mahkemeye çıkacak. Suçlamaların dört kadın tarafından yöneltildiği açıklandı.
HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR
Russell Brand'in 1999'da Bournemouth bölgesinde bir kadına tecavüz ettiği, 2001 yılında Londra'nın Westminster bölgesinde bir kadına saldırdığı, 2004 yılında Westminster'de bir kadına tecavüz ettiği ve 2004-2005 yılları arasında Westminster'da bir kadına saldırdığı iddia ediliyor.
Hakkındaki suçlamalarla ilgili Brand, X hesabında "Asla kimseye tecavüz etmedim. Asla rıza dışı faaliyette bulunmadım." dedi.
RUSSEL BRAND KİMDİR?
2006-2008 yılları arasında bir BBC Radio 2'da sunuculuk yapan Brand, yaptığı bir şaka nedeniyle görevinden ayrıldı. Essex'te doğan ve bir stand-up komedyeni olarak kariyerine başlayan Brand, İngiltere'de Big Brother’s Big Mouth televizyon programının sunucusu olarak ün kazandı.
Hollywood filmlerinde de rol alan Brand, son yıllarda podcast yayınları yapmaya başladı. Brand, Nil'de Ölüm, Troller, Arthur, Rock of Ages, Army of One, Minyonlar 2:Gru'nun Yükselişi gibi yapımlarda rol aldı.
Brand, 2010-2012 yılları arasında ABD'li şarkıcı Katy Perry ile evliydi.
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