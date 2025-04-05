Komedyen Russell Brand'e tecavüz ve taciz suçlaması

Ünlü komedyen ve aktör Russell Brand hakkında ortaya atılan tecavüz ve taciz iddialarıyla gündeme geldi.



The Guardian'ın haberine göre, 49 yaşındaki Brand tecavüz, cinsel saldırı ve sözlü saldırı ile suçlanıyor. Komedyen, 2 Mayıs'ta Londra'da mahkemeye çıkacak. Suçlamaların dört kadın tarafından yöneltildiği açıklandı.



HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR



Russell Brand'in 1999'da Bournemouth bölgesinde bir kadına tecavüz ettiği, 2001 yılında Londra'nın Westminster bölgesinde bir kadına saldırdığı, 2004 yılında Westminster'de bir kadına tecavüz ettiği ve 2004-2005 yılları arasında Westminster'da bir kadına saldırdığı iddia ediliyor.

Hakkındaki suçlamalarla ilgili Brand, X hesabında "Asla kimseye tecavüz etmedim. Asla rıza dışı faaliyette bulunmadım." dedi.