Konser biletleri satılmadı! Katy Perry dünya turnesini iptal edebilir

"Harleys in Hawaii", "California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Katy Perry, bilet satışlarını düşük olması nedeniyle bazı konserlerini iptal edebilir Daily Mail'in haberine göre, 40 yaşındaki pop yıldızının Lifetimes adlı turnesinin bilet satış rakamları beklentinin altında kaldı.

Perry'nin turnedeki bazı konserleri iptal edebileceği düşünülüyor.



Madrid'de ilk konserini vermeye hazırlanan Perry, tam 83 şehirde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. The Sun'a konuşan kaynaklar, "Beklenti yüksekti. Bazı ülkelerdeki talebin düşük olması nedeniyle şarkıcı hayal kırıklığına uğradı" ifadelerini kullandı.

Perry, Eras turnesiyle rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift ile karşılaştırıldı. Bir dönem küs oldukları bilinen Perry ile Swift, 2019 yılında Swift'in "You Need to Calm Down" klibinde bir araya gelmişti.