Konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'dan açıklama: Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Isparta'da konser vereceği duyurulmuştu. Kentteki Isparta Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı da "inanç ve geleneklere" uymadığı gerekçesiyle bir açıklama yayınlamış, konsere tepki göstermişti.



Gelişmelerin ardından daha önce afişlerde yer verilen sanatçının son paylaşımlardan çıkarıldığı görüldü. Konserin festival programından sivil toplum kuruluşunun açıklaması nedeniyle çıkarıldığı iddiası tepkilere neden oldu.

"BUGÜN OLMAZSA YARIN SARILACAK KALPLERİMİZ"



Mosso yaptığı açıklamada, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, VERMEYECEĞİZ… Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" diye konuştu.

