Konstantinos Argiros, Türkiye'de ilk kez konser verecek

Konstantinos Argiros, İstanbul'daki ilk konseriyle 9 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. "First Time in Türkiye!" sloganıyla duyurulan konserde ünlü şarkıcı, milyonlara ulaşan hit parçalarını seslendirecek.



Yunanistan'da müzik listelerini alt üst eden ve dünyanın birçok yerinde düzenlediği konserlerle geniş hayran kitlelerine ulaşan Argiros'un İstanbul konserinin biletleri satışa açıldı.



İlk albümü "Osa Niotho"(Hissettiklerim) ile dinleyicilerin beğenisini kazanan genç şarkıcı, "Ela Pio Konta", "Ti Na To Kano", "Ksimeromata", "Athina Mou" ve "Pagos" şarkılarıyla Yunanistan'daki radyolarda uzun süre zirvede kaldı.