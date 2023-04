"Konuşan Yazılar" adlı hüsnühat sergisi ziyarete açıldı

Efe, güzel sanatların her alanıyla ilgilenen genç, yaşlı herkesin sergiyi görmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Malumunuz o meşhur ressamların ifadeleri vardır. 'Türkler bizim resimde aradığımızı, hat sanatında buldular.' Güzel sanatların her alanıyla ilgilenen, aynı zamanda manaya önem veren herkesin mutlaka bu sergiyi görmesi lazım. 'Rızık sadece Allah'a aittir' ifadesi hepimizi ilgilendiren bir ifade. İslam sanatlarının her alanına ilgi duyanlar mutlaka bu sergiyi gezmeli. Eğer geçen yıl kaçırmışsa bu yıl mutlaka gelmesini tavsiye ederim. İranlılar 'Her şey akar.' der. Çok önemli bir sözdür. Çünkü geçen seneden bu seneye çok şey değişti. Bu eserler de bir yıl daha yaşlandı."



Sergide hüsnühat sanatının çok önemli örneklerinin görülebileceğine işaret eden Efe, "Burada özellikle bu sanatlara ilgi duyan insanların aklını başından alacak eserler var. Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Fehmi Efendi, Bakkal Arif Efendi, Nazif Efendi, Çarşambalı Arif, Necmeddin Okyay, İsmail Altunbezer gibi çok kıymetli sanatçılara ait eserler var. Bu isimler çağa damga vurmuş çok önemli insanlar. Bu sergi salonunda hepsini bir araya getirdik ve insanlara sunuyoruz. Kapıdan içeri girdiğinizde sizi 'Besmele' karşılıyor, sonra bir 'Maşallah'ı var serginin" dedi.