"Konuşan Yazılar" adlı hüsnühat sergisi ziyarete açıldı

Yıldız Holding'in Çamlıca'daki sergi salonunda ziyarete açılan "Konuşan Yazılar" sergisinde, Bakkal Arif Efendi, Mehmet Nuri Sivasi Efendi, Mahmut Celalettin Efendi, Necmeddin Okyay ve Hamid Aytaç ile pek çok önemli hat sanatçısının eserleri yer alıyor.



Küratörlüğünü Mustafa Cemil Efe'nin gerçekleştirdiği sergide, muhafaza ve nazar ayetlerinin yanı sıra dua ve niyazların işlendiği değerli hüsnühat eserleri görülebiliyor.

"MANAYA ÖNEM VEREN HERKESİN BU SERGİYİ GÖRMESİ LAZIM"

Koleksiyonda bulunan 145 esere sergide yer verildiğini aktaran Efe, "Konuşan Yazılar ismini koyduk. Yazı aslında bizimle konuşuyordu. Sergi salonunu da o şekilde dizayn ettik. Bu sene maalesef başımızdan bir deprem felaketi geçti ve biz bu serginin burada kalmasını, insanların tekrar bu sergiyi gezmelerini istedik. Bu serginin içinde yer alan eserlerin tamamı sabrı, merhameti, rızkın sadece Allah'a ait olduğunu yani insanın başına gelebilecek bütün hadiseleri insana anlatıyor. Bir şekilde ders niteliğinde. Ondan dolayı Konuşan Yazılar ismi tam yakışmış oldu sergiye" dedi.