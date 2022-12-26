Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne ziyaretçi akını

Selçuklu Belediyesi tarafından kente kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, yıl içinde 569 bin 388 ziyaretçinin gezdiği bildirildi. Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip Tropikal Kelebek Bahçesi, 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip. Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranında tutulan bahçede, 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türü bulunuyor.



Hz. Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri sırasında yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan Kelek Bahçesi'ni, bu ay 47 bin 300 kişi gezdi.



Açıklamada ifadelerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin yerli ve yabancı turistlerin, önemli ziyaret tercihlerinden biri haline geldiğini belirtti.



Bahçeyi ocak ayından bu yana 569 bin 388 kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Pekyatırmacı, "Şehrimizin ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası etkinlikler de yine Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin dünya arenasında da bilinirliliğini arttırdı" dedi.