Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne ziyaretçi akını

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 569 bin 388 ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne ziyaretçi akını

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Troya Müzesi dronla görüntülendi

Troya Müzesi dronla görüntülendi

Lale Müzesi tekrar ziyarete açıldı

Lale Müzesi tekrar ziyarete açıldı

Selçuklu Belediyesi tarafından kente kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, yıl içinde 569 bin 388 ziyaretçinin gezdiği bildirildi. Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip Tropikal Kelebek Bahçesi, 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip. Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranında tutulan bahçede, 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türü bulunuyor.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne ziyaretçi akını - 1

Hz. Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri sırasında yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan Kelek Bahçesi'ni, bu ay 47 bin 300 kişi gezdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin yerli ve yabancı turistlerin, önemli ziyaret tercihlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne ziyaretçi akını - 2

Bahçeyi ocak ayından bu yana 569 bin 388 kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Pekyatırmacı, "Şehrimizin ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası etkinlikler de yine Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin dünya arenasında da bilinirliliğini arttırdı" dedi.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Müze Ziyaretçisi
  • N-Life Gezi
  • N-Life
  • N-Life Kültür&Sanat
  • Müze

GEZİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...