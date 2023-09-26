Kora Jazz Trio İzmir'de müzikseverlerle buluşacak

Kora Jazz Trio İzmir'de konser verecek. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının düzenlediği 30. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da yarın saat 20.30'da başlayacak konser, Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile gerçekleşecek.

Piyanist Abdoulaye Diabate, kora sanatçısı Cherif Soumano ile perküsyon sanatçısı Adama Diarra'dan oluşan Kora Jazz Trio, Afrika yerel müziği ile cazı harmanlayarak dinleyicilerine sunuyor.



Etkinlik, bu yıl 14 Eylül'de başlayan festivalin son konseri olacak.

