Koray Avcı'dan Volkan Konak'a duygusal veda: "Memleketin seni çok seviyor"

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. "Aşk Sana Benzer", "Gittin Gideli" ve "Yanımda Sen Olmayınca" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Koray Avcı, sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı. Konak'ın yer aldığı bir videoyu paylaşan Avcı, "Volkan ağabey, babamı kaybedeli dört yıl olacak. O günden beri içimde hep bir boşluk var. Eksik kaldığım ne varsa, hepsini onunla birlikte uğurladım. Ben babamın vefat haberini yurt dışında öğrendim ağabey. Hayatımın en zor yolculuğuydu. Uçağa binmek, o haberi sindirmek, eve varmak... Ne yaşadığımı hâlâ tam hatırlamıyorum. İçimde büyük bir boşluk kaldı. Şimdi o boşluk yeniden açıldı." ifadelerini kullandı.

"MEMLEKETİN SENİ ÇOK SEVİYOR"



35 yaşındaki Avcı sözlerine şöyle devam etti:



"Aynı acıyı, aynı çaresizliği bir kez daha yaşıyorum. Bugün annemi aradım, senin için çok ağladı ağabey. Onun sesiyle ben de çok kötü oldum. Çok üzgünüm. Sen bizim ailemizden biriydin. Sadece sahnede değil, hayatımızda da büyük bir yerin vardı. Günlerdir insanlar senin için dua ediyor, başsağlığı diliyor. Ne kadar çok sevildiğini, nasıl bir iz bıraktığını bir kez daha görüyorum. Bu aralar kendimi sessiz ve yalnız hissediyorum. 'Bu da geçer' dediğim hiçbir şey geçmedi Volkan ağabey. Geçer mi merak da etmiyorum artık. Seni ziyarete geleceğim. Anlatmak istediğim çok şey var. Mekânın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağız Volkan Konak. Memleketin seni çok seviyor. Devrin daim olsun canım ağabeyim."