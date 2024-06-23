Kore Uluslararası Bale Yarışması'ndan Türk dansçı Tahiroğlu'na ikincilik ödülü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi balerini Nilay Tahiroğlu, Güney Kore'de düzenlenen uluslararası bale yarışmasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.



Jüri başkanlığını Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün üstlendiği 17. Kore Uluslararası Bale Yarışması, 20-23 Haziran'da Güney Kore'nin başkenti Seul'da düzenlendi.



500 dansçının katıldığı yarışmada, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı 20 yaşındaki Nilay Tahiroğlu ikinci oldu ve gümüş madalya almaya hak kazandı. Tahiroğlu, ödülünü Genel Müdür Tan Sağtürk'ün elinden aldı.



5 AYDA 3 ULUSLARARASI ÖDÜL



Balerin Nilay Tahiroğlu, 10-14 Haziran'da düzenlenen 6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nda "Büyükler Kızlar" kategorisinde birinci, şubat ayında Moskova'da yapılan Uluslararası Bale Yarışması'nda yetişkin kategorisinde ikinci seçilmişti.