Korku Burnu dizi oluyor: Patrick Wilson kadroda

John D. MacDonald'ın 1957 tarihli romanına dayanan Korku Burnu (Cape Fear) iki kez beyazperdeye uyarlanmıştı. 1991 yapımında Martin Scorsese yönetmen koltuğunda otururken; Robert De Niro, Nick Nolte ve Jessica Lange başrolleri paylaşmıştı.

Mutlu bir evliliğe sahip bir çiftin, geçmişlerinden gelen azılı bir suçlunun hapisten çıkmasıyla altüst olan hayatlarını konu alan Korku Burnu filmi bu kez dizi oluyor.

Hazırlıkları devam eden ve dijital bir platformda yayınlanacak olan Korku Burnu dizisinde; Amy Adams ve Javier Bardem rol alacak.