Korku Burnu dizi oluyor: Patrick Wilson kadroda
Martin Scorsese imzalı, 1991 yapımı Korku Burnu (Cape Fear) filmi, dizi oluyor. Hazırlıkları devam eden dizinin kadrosuna Patrick Wilson dahil oldu.
John D. MacDonald'ın 1957 tarihli romanına dayanan Korku Burnu (Cape Fear) iki kez beyazperdeye uyarlanmıştı. 1991 yapımında Martin Scorsese yönetmen koltuğunda otururken; Robert De Niro, Nick Nolte ve Jessica Lange başrolleri paylaşmıştı.
Mutlu bir evliliğe sahip bir çiftin, geçmişlerinden gelen azılı bir suçlunun hapisten çıkmasıyla altüst olan hayatlarını konu alan Korku Burnu filmi bu kez dizi oluyor.
Hazırlıkları devam eden ve dijital bir platformda yayınlanacak olan Korku Burnu dizisinde; Amy Adams ve Javier Bardem rol alacak.
Amy Adams'ın, Anna adında bir kadını, Bardem'in ise tehlikeli suçluyu canlandıracağı diziye son olarak Patrick Wilson katıldı. Wilson'ın rolü ise henüz açıklanmadı.
Emmy adayı oyuncu Patrick Wilson, "Angels in America", "Operadaki Hayalet", "Watchmen", "A Takımı", "The Conjuring" ve korku serisi "Ruhlar Bölgesi" gibi yapımlarla tanınıyor.
10 bölümlük dizi "gerilim dolu, Hitchcockvari bir yapım" ve "21. yüzyılda Amerika'nın gerçek suç hikayelerine duyduğu saplantının derinlemesine bir incelemesi" diye tanımlandı.
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