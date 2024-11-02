Korku filmi Günahkarlar 2025'te vizyona girecek

Başrolünde Michael B. Jordan'ın yer aldığı korku filmi Günahkarlar (Sinners), beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Black Panther ve Creed'in yönetmeni Ryan Coogler tarafından yazılıp yönetilen korku filminde, Jordan’a Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Jayme, Omar Benson Miller Lawson gibi isimler eşlik ediyor.



Filmin yapımcılığını Coogler ve sık sık birlikte çalıştığı Sev Ohanian'la Zinzi Coogler üstleniyor. Başyapımcılar ise Ludwig Göransson, Will Greenfield ve Rebecca Cho.



Coogler'ın kamera arkasındaki ekibi arasında "Black Panther" serisinde birlikte çalıştığı isimler yer alıyor: Görüntü yönetmeni Autumn Durald Arkapaw, Oscar ödüllü yapım tasarımcısı Hannah Beachler, kurgusu Michael P. Shawver, Oscar ödüllü besteci Ludwig Göransson ve Oscar ödüllü kostüm tasarımcısı Ruth E. Carter.



GÜNAHKARLAR FİLMİNİN KONUSU



Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler (Jordan) yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.



Film, 7 Mart 2025’te sinemalarda olacak.