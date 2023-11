Korku filmi It Follows'un devamı geliyor: They Follow

Maika Monroe'nun başrolünde yer aldığı 2014 yapımı Peşimdeki Şeytan (It Follows) filminin devam filmi çekilecek. Yönetmen ve başrol oyuncusunun yeniden bir araya geleceği filmin adı ise They Follow olacak.

David Robert Mitchell'in yazdığı ve yönettiği filmde Jay, bir gün hoşlandığı gençle birlikte şehir dışındaki bir harabeye gider ve sonrasında kendini baygın vaziyette bulur. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapılan film olumlu eleştiriler almıştı. Film dünya çapında yaklaşık 22 milyon dolar kazanmıştı. 2025’te vizyona girmesi planlanan filme dair detaylar henüz bilinmiyor.