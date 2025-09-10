Korku Seansı dizisi geliyor: Senaristler belli oldu
Şimdilerde dördüncü filmiyle vizyonda olan Korku Seansı serisi, dizi oluyor. Hazırlık aşamasında olan projenin senaristi belli oldu.
Gerçek olaylara dayanan "The Conjuring" (Korku Seansı) evreni genişliyor. Film serisi ana macerasını noktalasa da hikaye bu kez dizi olarak izleyiciyle buluşacak.
İlk olarak 2023 yılında duyurulan projeyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Variety'nin haberine göre; Nancy Won, dizinin senaristliğini ve yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Won aynı zamanda showrunner olarak da projede görev yapacak.
Projede ayrıca Peter Cameron ve Cameron Squires senarist olarak yer alacak. Film serisinde anlatılan hikâyeyi devam ettireceği bilinen dizinin detayları henüz gizli tutuluyor.
İLK FİLM 2013'TE VİZYONA GİRMİŞTİ
İlk Korku Seansı filmi 2013 yılında gösterime girdi. Filmde, farklı doğaüstü vakaları ele alan paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'a Patrick Wilson ve Vera Farmiga hayat verdi.
Korku Seansı, 4 filmin dışında Annabelle ve Dehşetin Yüzü serilerine de ilham oldu.
