Korku Seansı dizisi geliyor: Senaristler belli oldu

Gerçek olaylara dayanan "The Conjuring" (Korku Seansı) evreni genişliyor. Film serisi ana macerasını noktalasa da hikaye bu kez dizi olarak izleyiciyle buluşacak.

İlk olarak 2023 yılında duyurulan projeyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Variety'nin haberine göre; Nancy Won, dizinin senaristliğini ve yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Won aynı zamanda showrunner olarak da projede görev yapacak.