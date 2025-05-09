Korku Seansı serisi sona eriyor
Ünlü korku filmi serisi Korku Seansı (The Conjuring) final yapıyor. İşte son filmde dair merak edilenler...
Korku Seansı serisinin son filmi The Conjuring: Last Rites için geri sayım başladı. Patrick Wilson ve Vera Farmiga'nın başrolleri paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda serinin üçüncü filmini yöneten Michael Chaves var. Serinin ilk iki filminin yönetmeni James Wan ise yapımcı rolünde.
Ed ve Lorraine Warren çifti son filmde de yeni bir paranormal vakayı beyazperdeye taşıayacak. Film, 1986 yılında Pennsylvania’da bir ailenin varlıklar tarafından rahatsız edilmesini konu alıyor.
Filmin kadrosuna Ben Hardy ve Mia Tomlinson dahil oldu.
Merakla beklenen yapım 5 Eylül'de vizyona girecek.
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