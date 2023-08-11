Korku türünün ustası Stephen King'den yeni vampir filmine övgü

“In the Heights”, “Straight Outta Compton” filmleriyle tanınan Corey Hawkins’in, Demeter’in mürettebatına katılan doktor Clemens’i canlandırdığı filmde, Aisling Franciosi istemeden gemiye kaçak binen bir yolcuyu, Liam Cunningham geminin kaptanını ve David Dastmalchian ise Demeter'in ikinci kaptanını canlandırıyorlar.



Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff ve Javier Botet ise filmde yer alan diğer oyuncular arasında yer alıyor.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ DİZİSİNİ AÇIKLADI



Öte yandan King, daha önce tüm zamanların en iyi dizisini paylaşmıştı. Yazar, "THE WIRE, dostum. Daha iyisi yok" demişti. David Simon tarafından yaratılan The Wire dizisi, televizyonda yayımlandığı dönemde düşük izlenme oranlarına sahip olsa da tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olarak kabul ediliyor.



2002 ile 2008 yılları arasında yayınlanan dizinin kadrosunda Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy ve Wendell Pierce gibi isimler yer alıyor.