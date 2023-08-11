Korku türünün ustası Stephen King'den yeni vampir filmine övgü

"Sis", "O" ve "Hayvan Mezarlığı" gibi kitapların usta yazarı Stephen King sosyal medya hesabında en beğendiği yapımları açıklamaya devam ediyor. King'in yeni favorisi ise vampirlerin başrolde olduğu "Drakula: Son Yolculuk" filmi.

Korku türünün ustası Stephen King'den yeni vampir filmine övgü

Korku türünün usta ismi Stephen King, 7 milyon takipçili resmi Twitter (X) hesabında hayranlarına film ve dizi tavsiyelerinde bulunmaya devam ediyor.

75 yaşındaki yazarın son favorisi ise "Drakula: Son Yolculuk" (The Last Voyage of the Demeter) adlı film.

Yazar, sosyal medya hesabında filmi izleme konusunda şüpheli olduğunu ama sonrasında bayıldığını söyledi. King "Bana 60'lı ve 70'li yılların en iyi Hammer filmlerini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Bram Stoker'ın tüyler ürpetici romanı Dracula’nın "Kaptanın Seyir Defteri" adlı bölümünden beyazperdeye uyarlanan film, 25 Ağustos tarihinde sinemalarda olacak.

Korku türünün ustası Stephen King'den yeni vampir filmine övgü - 1

Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro da King gibi filmi öven isimlerden. Yönetmen, tweetinde filmden çok keyif aldığını ifade ederken, “Muhteşem, içi dopdolu ve vahşi” yorumunda bulundu.

Korku türünün ustası Stephen King'den yeni vampir filmine övgü - 2

FİLM HAKKINDA

Üzerlerinde herhangi bir işaret bulunmayan elli adet ahşap sandıktan oluşan özel kargoyu Karpatya'dan Londra'ya taşımak üzere kiralanan Demeter adlı ticari geminin dehşet verici hikâyesini konu alan filmde okyanus yolculuğunda hayatta kalmaya çalışan ve her gece gemideki acımasız bir varlık tarafından sinsice takip edilen talihsiz mürettebatın başına tuhaf olaylar gelir. Bir süre sonra kömüre dönmüş, terk edilmiş bir enkaz halinde İngiltere kıyılarına geri dönen Demeter’in mürettebatından ise hiçbir iz yoktur.

Filmin yönetmen koltuğunda Norveçli korku virtüözü André Øvredal oturuyor.

Korku türünün ustası Stephen King'den yeni vampir filmine övgü - 3

“In the Heights”, “Straight Outta Compton” filmleriyle tanınan Corey Hawkins’in, Demeter’in mürettebatına katılan doktor Clemens’i canlandırdığı filmde, Aisling Franciosi istemeden gemiye kaçak binen bir yolcuyu, Liam Cunningham geminin kaptanını ve David Dastmalchian ise Demeter'in ikinci kaptanını canlandırıyorlar.

Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff ve Javier Botet ise filmde yer alan diğer oyuncular arasında yer alıyor.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ DİZİSİNİ AÇIKLADI

Öte yandan King, daha önce tüm zamanların en iyi dizisini paylaşmıştı. Yazar, "THE WIRE, dostum. Daha iyisi yok" demişti. David Simon tarafından yaratılan The Wire dizisi, televizyonda yayımlandığı dönemde düşük izlenme oranlarına sahip olsa da tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olarak kabul ediliyor.

2002 ile 2008 yılları arasında yayınlanan dizinin kadrosunda Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy ve Wendell Pierce gibi isimler yer alıyor.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...