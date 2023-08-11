Korku türünün ustası Stephen King'den yeni vampir filmine övgü

Korku türünün usta ismi Stephen King, 7 milyon takipçili resmi Twitter (X) hesabında hayranlarına film ve dizi tavsiyelerinde bulunmaya devam ediyor.
75 yaşındaki yazarın son favorisi ise "Drakula: Son Yolculuk" (The Last Voyage of the Demeter) adlı film.
I was doubtful about THE LAST VOYAGE OF THE DEMETER, but it's a throat-ripping good time. It reminded me of the best of the Hammer movies from the 60s and 70s.— Stephen King (@StephenKing) August 10, 2023
Yazar, sosyal medya hesabında filmi izleme konusunda şüpheli olduğunu ama sonrasında bayıldığını söyledi. King "Bana 60'lı ve 70'li yılların en iyi Hammer filmlerini hatırlattı" ifadelerini kullandı.
Bram Stoker'ın tüyler ürpetici romanı Dracula’nın "Kaptanın Seyir Defteri" adlı bölümünden beyazperdeye uyarlanan film, 25 Ağustos tarihinde sinemalarda olacak.
Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro da King gibi filmi öven isimlerden. Yönetmen, tweetinde filmden çok keyif aldığını ifade ederken, “Muhteşem, içi dopdolu ve vahşi” yorumunda bulundu.
FİLM HAKKINDA
Üzerlerinde herhangi bir işaret bulunmayan elli adet ahşap sandıktan oluşan özel kargoyu Karpatya'dan Londra'ya taşımak üzere kiralanan Demeter adlı ticari geminin dehşet verici hikâyesini konu alan filmde okyanus yolculuğunda hayatta kalmaya çalışan ve her gece gemideki acımasız bir varlık tarafından sinsice takip edilen talihsiz mürettebatın başına tuhaf olaylar gelir. Bir süre sonra kömüre dönmüş, terk edilmiş bir enkaz halinde İngiltere kıyılarına geri dönen Demeter’in mürettebatından ise hiçbir iz yoktur.
Filmin yönetmen koltuğunda Norveçli korku virtüözü André Øvredal oturuyor.
“In the Heights”, “Straight Outta Compton” filmleriyle tanınan Corey Hawkins’in, Demeter’in mürettebatına katılan doktor Clemens’i canlandırdığı filmde, Aisling Franciosi istemeden gemiye kaçak binen bir yolcuyu, Liam Cunningham geminin kaptanını ve David Dastmalchian ise Demeter'in ikinci kaptanını canlandırıyorlar.
Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff ve Javier Botet ise filmde yer alan diğer oyuncular arasında yer alıyor.
TÜM ZAMANLARIN EN İYİ DİZİSİNİ AÇIKLADI
Öte yandan King, daha önce tüm zamanların en iyi dizisini paylaşmıştı. Yazar, "THE WIRE, dostum. Daha iyisi yok" demişti. David Simon tarafından yaratılan The Wire dizisi, televizyonda yayımlandığı dönemde düşük izlenme oranlarına sahip olsa da tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olarak kabul ediliyor.
2002 ile 2008 yılları arasında yayınlanan dizinin kadrosunda Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy ve Wendell Pierce gibi isimler yer alıyor.
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