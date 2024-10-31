Korkunç Bir Film 6 geliyor

Korkunç Bir Film için uzun bekleyiş sona eriyor. Wayans kardeşler imzalı Korkunç Bir Film serisi, Nisan 2024'te CinemaCon'da duyurulmuş ve yeni filmin 2025'te vizyona girebileceği açıklanmıştı.

Wayans kardeşlerin seriye geri dönmesiyle Korkunç Bir Film 6 (Scary Movie 6) resmen onaylandı.

"ÇOK ŞANSLIYIZ"

Miramax'ın patronu Jonathan Glickman, gişe canavarı seriye 6. filmin ekleneceği müjdesini verirken şunları söyledi:



Korkunç Bir Film'i, sevilen serinin ardındaki harika yaratıcılar Wayans kardeşlerle yeniden bir araya getirmekten heyecan duyuyoruz. Seriyi beyazperdeye geri getirmek için mükemmel bir zamanla ve Keenen, Marlon ve Shawn'un eşsiz komedi vizyonunu dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşturacağımız için çok şanslıyız.