Korkunç Bir Film 6'nın vizyon tarihi belli oldu

Korkunç Bir Film için uzun bekleyiş sona eriyor. Wayans kardeşler imzalı Korkunç Bir Film serisinin son halkası için hazırlıklar sürüyor.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"



Marlon, Shawn ve Keenen Wayans, Deadline'a yaptıkları açıklamada "Yeni Korkunç Bir Film'in bir parçası olmaktan ve tekrar birlikte çalışmaktan çok heyecanlıyız. Bu, 20 yıldan uzun süre önce yarattığımız bir seri. İnsanların gülmekten kırıldığını hatırlıyoruz ve bunun tekrar gerçekleştiğini görmeyi umuyoruz.



Öte yandan Serinin Malcolm D. Lee tarafından yönetilen 5. halkası 2013'te izleyiciyle buluşmuştu.