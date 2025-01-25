Korkunç Bir Film 6'nın vizyon tarihi belli oldu
Korkunç Bir Film serisi 11 yılın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk filmi 2000 yılında yayınlanan serinin 6. filminin vizyon tarihi açıklandı.
Korkunç Bir Film için uzun bekleyiş sona eriyor. Wayans kardeşler imzalı Korkunç Bir Film serisinin son halkası için hazırlıklar sürüyor.
Wayans kardeşlerin seriye geri dönmesiyle Korkunç Bir Film 6 (Scary Movie 6) resmen onaylanmıştı. 11 yılın ardından merakla beklenen Korkunç Bir Film 6'nın vizyon tarihi belli oldu.
12 HAZİRAN 2026'DA VİZYONDA
Marlon Wayans, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, serinin yeni filminin 12 Haziran 2026'da sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu.
"ÇOK HEYECANLIYIZ"
Marlon, Shawn ve Keenen Wayans, Deadline'a yaptıkları açıklamada "Yeni Korkunç Bir Film'in bir parçası olmaktan ve tekrar birlikte çalışmaktan çok heyecanlıyız. Bu, 20 yıldan uzun süre önce yarattığımız bir seri. İnsanların gülmekten kırıldığını hatırlıyoruz ve bunun tekrar gerçekleştiğini görmeyi umuyoruz.
Öte yandan Serinin Malcolm D. Lee tarafından yönetilen 5. halkası 2013'te izleyiciyle buluşmuştu.
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