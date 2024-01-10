Koro kuran kadınlar Anadolu ezgilerini 4 dilde seslendiriyor

"KÜÇÜK BİR İLÇEDE BÜYÜK ŞEYLER YARATMAK İSTİYORUZ"



Koroda yer alan Sermin Akbalık, AA muhabirine, Ovacık'ta kadınların yapabileceği sosyal aktivitelerin sınırlı olduğunu söyledi.



İlçedeki kış şartlarından etkilendiği için eve kapandığını belirten Akbalık, "Bu koronun kurulması bizim için çok iyi oldu. İki tane kızım var ve onlardan arta kalan zamanımı koroda geçiriyorum. Çok güzel dostlarım oldu ve arkadaşlıklar edindim. Kültürel açıdan zaten burada pek bir şey yapamıyoruz. Koroda arkadaşlarla çok güzel fikirler ortaya çıkarabiliyoruz ve bunu daha da nasıl ileriye götürebiliriz diye düşünüyoruz." diye konuştu.



Çalışmaların sadece koroyla sınırlı kalmasını istemeyen Akbalık, "Bunun yanı sıra kitap okuma kulübü gibi şeyleri kurmayı düşünüyoruz. Sadece saz, gitar ya da erbane değil farklı enstrümanlar da çalmayı amaçlıyoruz. Küçük bir ilçede büyük şeyler yaratmak istiyoruz." dedi. Sinem Opuz Demir de geçen sene katıldığı bağlama kursunda kadınların bir araya gelip koro kurduğunu, çalışmaların verimli ve keyifli ilerlediğini anlattı.



"UNUTULMAYA YÜZ TUTAN TÜRKÜLERİ HOCAMIZLA GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK"



Koronun her anlamda kendilerine iyi geldiğini dile getiren Demir, "Sesimin tek başına değil de kadınlarla birlik olunca daha da anlamlandığını ve güzel çıktığını öğrendim. On sesin bir araya gelerek tek ses olması ve birlikte bir şeyler yapabilmenin çok güzel olduğunu fark ettim. Unutulmaya yüz tutan türküleri hocamızla gün yüzüne çıkardık. Evde bu türkülere çalışıyoruz ya da detaylarını yaşlı insanlardan dinliyoruz." ifadelerini kullandı.



Senem Yerlikaya da herhangi bir etkinlik programına çıkacakları zaman koro çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Haftada bir gün koro eğitimine katıldığını söyleyen Yerlikaya, "Anadolu ezgileri ile Ermenice, Zazaca, Kürtçe ve Türkçe gibi birçok eseri seslendiriyoruz." dedi.



Koro sayesinde stresten uzaklaştığını belirten Belkıs Örük de "Evde zaten bunaldığım ya da sıkıldığımızda müzik dinliyoruz ve kendi kendimize bağırarak söylüyoruz. Bu bile bence bize bir motivasyon ve hayata devam etmek için renk katıyor." ifadelerini kullandı.iz.