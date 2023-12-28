Korsan film sitesinden Zeki Demirkubuz'a destek

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat", 15 Aralık'ta vizyona girdi. Yönetmenin önceki filmleri "Kader" ve "Masumiyet" ile birlikte "Hayat" filmi, özel gösterimle aynı gece sinemada seyirci karşısına çıkmıştı. Bu özel gösterimin bilet fiyatının yüksek olmasıyla ilgili şikayetini 29 Kasım'da X platformu üzerinden direkt olarak Demirkubuz'a yansıtan bir seyirciye, yönetmenin verdiği cevap gündem olmuştu.

Demirkubuz, "Şimdi ne diyeyim Ali kardeş? O zaman Kader ve Masumiyet’e korsandan devam, 'Hayat' da yakında düşer zaten. Düşmezse İsmail den link istersin, ne yapayım başka?" ifadelerini kullanmıştı.