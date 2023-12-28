Korsan film sitesinden Zeki Demirkubuz'a destek

Bir süre önce sinema biletlerinin pahalılığından şikayet eden bir seyircisine korsanı beklemesini tavsiye eden Zeki Demirkubuz'a korsan siteden destek geldi.

Korsan film sitesinden Zeki Demirkubuz'a destek
Yönetmenler polemiğinde Nuri Bilge Ceylan'dan sonra söz sırası Zeki Demirkubuz'da: Otur oturduğun yerde!

Yönetmenler polemiğinde Nuri Bilge Ceylan'dan sonra söz sırası Zeki Demirkubuz'da: Otur oturduğun yerde!

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Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat", 15 Aralık'ta vizyona girdi. Yönetmenin önceki filmleri "Kader" ve "Masumiyet" ile birlikte "Hayat" filmi, özel gösterimle aynı gece sinemada seyirci karşısına çıkmıştı. Bu özel gösterimin bilet fiyatının yüksek olmasıyla ilgili şikayetini 29 Kasım'da X platformu üzerinden direkt olarak Demirkubuz'a yansıtan bir seyirciye, yönetmenin verdiği cevap gündem olmuştu.

Demirkubuz, "Şimdi ne diyeyim Ali kardeş? O zaman Kader ve Masumiyet’e korsandan devam, 'Hayat' da yakında düşer zaten. Düşmezse İsmail den link istersin, ne yapayım başka?" ifadelerini kullanmıştı. 

Korsan film sitesinden Zeki Demirkubuz'a destek - 1

Başrollerini Miray Daner ile Burak Dakak'ın paylaştığı "Hayat" filmin korsan film siteleri tarafından "Zeki abiye destek" denilerek henüz paylaşılmamış olmaması ise sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Korsan film sitesinden Zeki Demirkubuz'a destek - 2

Yönetmenin sekiz yıl sonra çektiği ilk filmi olan "Hayat"ı korsan film sitelerinden izlemek isteyen kullanıcılar sitelere girdiklerinde Demirkubuz'a destek mesajlarıyla karşılaştı.

Filmin sinemalardaki gösterimleri sürüyor.

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