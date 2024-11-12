Kosheen grubu İstanbul'a geliyor

Birleşik Krallık'ın yükselen canlı elektronik müzik sahnesinin öne çıkan gruplarından Kosheen, İstanbul'a geliyor.

Kosheen grubu İstanbul'a geliyor

Bu yıl, 25 yıllık müzik kariyerlerini kutlamak için büyük bir turneye çıkan Kosheen, kariyerleri boyunca kaydettikleri en iyi şarkılarını sergilemeye hazırlanıyor. Grup bu turne kapsamında 23 Şubat akşamı Beşiktaş'taki bir mekanda verecek.

Kosheen, 2001 yılında çıkardıkları ilk albümleri olan ve platin satış başarısı yakalayan Resist albümünden "Hide U" şarkısıyla ün kazandı.

Kosheen grubu İstanbul'a geliyor - 1

Ardından gelen "Catch", "Hungry" ve "All In My Head" gibi hitlerle başarılarını pekiştirdiler. Kosheen, drum’n’bass'in breakbeat ritimlerini geleneksel şarkı yazımıyla harmanlayarak Birleşik Krallık ve Avrupa müzik listelerinde zirveye yerleşip birçok ödül kazandı.

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