Kosheen grubu İstanbul'a geliyor

Bu yıl, 25 yıllık müzik kariyerlerini kutlamak için büyük bir turneye çıkan Kosheen, kariyerleri boyunca kaydettikleri en iyi şarkılarını sergilemeye hazırlanıyor. Grup bu turne kapsamında 23 Şubat akşamı İstanbul Beşiktaş'taki bir mekanda konser verecek.



Kosheen, 2001 yılında çıkardıkları ilk albümleri olan ve platin satış başarısı yakalayan Resist albümünden "Hide U" şarkısıyla ün kazandı.