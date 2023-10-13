Kraliyet ödülü verilen yönetmen Kutluğ Ataman'a vize verilmedi

Ünlü yönetmen Kutluğ Ataman, Hollanda Kraliyeti'nden Onur Ödülü aldı. Ancak yönetmen vize alamadığı için Hollanda'ya gidemediğini söyledi.

Kraliyet ödülü verilen yönetmen Kutluğ Ataman'a vize verilmedi

Ünlü yönetmen Kutluğ Ataman, sosyal medya hesabından Hollanda Kraliyeti'nden Onur Ödülü aldığını duyurdu.

Hollanda'ya gitmesi gerektiğini belirten yönetmen Hollanda Büyükelçiliği'nin kendisine vize vermediğini açıkladı.

"VİZE VERMEDİLER"

Ataman, sosyal medya hesabından "Hollanda kraliyetinden “Avrupa kültürüne vermiş olduğum katkılardan” dolayı ödül aldım (ne katkısı sormayın, sadece sanatçıyım). Hollanda’ya gitmek gerekti. vermediler. Bu vesileyle Avrupa kültürüne dışarıdan katkı veriyor olduğumu idrak ettim" açıklamasında bulundu.

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