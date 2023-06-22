"Kraven the Hunter" (Avcı Kraven) filminin afişi yayınlandı

Merakla beklenen Marvel filmlerinden biri olan "Kraven the Hunter"dan ilk görüntü yayınlandı. Örümcek Adam'ın düşmanlarından biri olan Avcı Kraven'ı filmde İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson canlandırıyor.

Oyuncu kadrosunda Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger ve Christopher Abbot gibi isimlerin yer aldığı film, 6 Ekim'de vizyona girecek.