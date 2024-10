Kristoffer Borgli imzalı The Drama filmine yeni oyuncu

Son olarak 2025 yılında vizyona girmesi planlanan "The Battle of Baktan Cross" adlı filmde rol alan Alana Haim'in yeni projesi belli oldu.



The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre; Alana Haim, Kristoffer Borgli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "The Drama" filminin kadrosuna dahil oldu.



Başrollerini Zendaya ve Rober Pattinson'ın paylaştığı "The Drama" düğünleri yaklaşan bir çiftin, beklenmedik sırların ortaya çıkmasıyla kendilerini bir krizin karşısında bulmasını konu alıyor.