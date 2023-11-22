Kubat Ege Türküleri ile İş Sanat sahnesinde yer alacak

Türk halk müziğinin güçlü sesi Kubat, "Ege Türküleri" başlıklı konserle seyircinin karşısında olacak. Kültürel mirasın türkülerini modern dokunuşlarla gelecek nesillere aktaran sanatçı, Ege türkülerine olan sevgisini 7 Aralık tarihinde İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle paylaşacak.



Maviyi ve yeşili birleştiren Ege bölgesi coğrafyasından etkilenen türküler, Kubat’ın yorumuyla yeniden hayat bulacak. Konserde sanatçıya yeni neslin başarılı yorumcularından Canan Çal eşlik edecek.



Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan Canan Çal, 2015 yılında Kalan Müzik etiketiyle raflarda yerini bulan "Ege’nin Türküsü" albümüyle dikkat çekmişti. Çal, farklı yörelerin türkülerini yorumladığı ‘İz’ adlı albümünü ise 2018 yılında seyircinin beğenisine sundu.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun