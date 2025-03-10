Kubilay Aka, City of Life Continuum filmine konuk oldu

İnci Taneleri dizisinin yıldızı Kubilay Aka’nın geçen hafta Dubai'de çekilen uluslararası filmde konuk oyuncu olarak yer aldığı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncu City of Life Continuum adlı yapımda rol aldı.

2009 yapımı City of Life’ın devamı olan filmin yönetmen koltuğunda Ali F. Mostafa oturuyor. Filmin yapımcısı ise Barış Cangökçe.

Filmin başrollerinde ise Nour El Nabawy, Lin Yin ve Kayode Akinyemi yer alıyor. City of Life Continuum'da ayrıca Saoud Al Kaabi, Habib Ghuloom, Elodie Grace Orkin, Perry Yung, Amir El-Masry ve Alain Saadeh gibi isimler yer alıyor.