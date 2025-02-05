Başrollerinde Blake Lively ve Anna Kendrick'in yer aldığı Küçük Bir Rica filminin devamı geliyor. Paul Feig imzalı filmin adı ise "Another Simple Favor" olacak. Feig, filmin 1 Mayıs'ta dijital platformda yayınlanacağını duyurdu.

Devam filminde Stephanie Smothers (Kendrick) ve Emily Nelson (Lively), Emily'nin zengin bir İtalyan iş adamıyla olan düğünü için İtalya'nın Capri kentine seyahat eder ve burada büyük bir cinayet yaşanır.

