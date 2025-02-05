Küçük Bir Rica filminin devamı geliyor

2018 yapımı "A Simple Favor" (Küçük Bir Rica) filminin devamı için çalışmalar başladı.

Küçük Bir Rica filminin devamı geliyor

Başrollerinde Blake Lively ve Anna Kendrick'in yer aldığı Küçük Bir Rica filminin devamı geliyor. Paul Feig imzalı filmin adı ise "Another Simple Favor" olacak. Feig, filmin 1 Mayıs'ta dijital platformda yayınlanacağını duyurdu.

Devam filminde Stephanie Smothers (Kendrick) ve Emily Nelson (Lively), Emily'nin zengin bir İtalyan iş adamıyla olan düğünü için İtalya'nın Capri kentine seyahat eder ve burada büyük bir cinayet yaşanır.

Küçük Bir Rica filminin devamı geliyor - 1

Oyuncu kadrosunda ayrıca orijinal filmde rol alan Andrew Rannells, Bashir Salahuddin ve Henry Golding ile Elizabeth Perkins, Michele Morrone, Alex Newell ve Allison Janney yer alıyor.

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