Kuklalar-Yüzen Ağaçlar Ülkesi filminin çekimleri tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği filmin başrollerini Onur Yenidünya, Ayşenil Şamlıoğlu, Gurur Aydoğan, Ela Şafak ve Ege Dağaşan paylaşıyor.



Tekden Film'in ana yapımcı olduğu filmin, Beyrut Film, FikriGün Film ve Kudret Sabancı ortak yapımcılığında gelecek yıl vizyona girmesi planlanıyor. Filmde çevre bilinci, doğa sevgisi, dostluk ve cesaret gibi evrensel temalar konu ediniliyor.



Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, filmde çocuklara çevre hassasiyetini, ormanın değerini, ağacın önemini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Filmi 23 Nisan 2025'e yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Tekden, "Bir çocuk filmi ve çocuk filmlerinde pedagojik yaklaşım çok önemli. Çocuklara değerler eğitimini, bu şekilde filmlerle veya farklı eğlenceli görüntülerle vermek lazım. Böyle bir hassasiyetle, toplumsal bir sorumluluk projesi gibi düşünerek filme yaklaşıyoruz." dedi.



Tekden, filmde yer alacak kuklalar konusunda özgün çalışıldığını aktararak, "Kısa bir sürede, büyük ve güzel bir ekip bir araya gelerek çok uyumlu çalıştı. Seri şeklinde bir film olacak. Serinin ilk filminde Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nı göstermek, topluma tanıtmak, oradaki harika güzelliklere dikkati çekmek istedik. Belki turistik olarak oranın önemini artırmak açısından da güzel bir çalışma olacak" diye konuştu.



Tekden Film olarak ilk defa böyle bir animasyon işine girdiklerine işaret eden Kemal Tekden, şunları kaydetti:



"Bu projeden sonra animasyon filmlerin devamı gelecek diye düşünüyoruz. Sadece Türkiye'ye değil, 'Kuklalar-Yüzen Ağaçlar Ülkesi' bütün dünyaya ihraç edebileceğimiz bir proje. Evrensel mesajlar vermeye çalışıyoruz. Bütün dünyanın çocuklarının bunları öğrenmesi, bilmesi, dünyaya değer vermesi, dünyadaki doğal güzellikleri önemsemesi ve koruması çok önemli."

"BU PROJEYİ KENDİM YAZAYIM DEDİM" Yönetmen Kudret Sabancı ise Türkiye'de çok fazla örneği olmayan filmin yarı animasyon olduğunu ve çekimlerin ardından yaklaşık 5 aylık animasyon sürecinin devam edeceğini söyledi.



Projenin 4-5 yıllık geçmişi olduğunu dile getiren Sabancı, "Pandemi döneminde aslında fikir olarak birilerine yazdım, anlattım, ama proje olmadı. Gelenlerden tatmin olmadım. Geçen yıl 'Bunu kendim yazayım.' dedim. Daha önceden vakit ayıramıyordum. Çünkü senaryo yazmak da bir süreç. Radikal bir karar alarak, geçen yıl hiç sete çıkmadım. Yazdıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına verdik. Onlar da desteklediler. Tekden Filmle işbirliği yaptık." ifadelerini kullandı.



Sabancı, Barış Manço'nun "Süper Babanne" şarkısının filmde yer aldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hikayemizin kahramanlarından birisi babaanne. 'Süper Babaanne' şarkımız var. O şarkıyı birkaç farklı şekilde yorumlayacağız. Şarkıyı bir yerde kuklalarımız söylüyor. Kuklaların yapım süreci de uzun sürdü. 'Çocuk filmi' deyince 'Çocuk nasılsa anlamaz' yaklaşımı var. En dikkatli davranılması gereken filmler, aslında çocuk filmleridir. Çünkü etkileniyorlar gördüklerinden. Bu yüzden gerçeküstü olaylar, sihir, büyü kullanmadık. Tamamen hikayede evrensel mesajlar, kardeşlik, dostluk, doğa ve çevre bilinci var. Hem de çok eğlenceli bir hikaye oldu."

"HEMEN TEKLİFİ KABUL ETTİM" Filmde babaanne rolünde yer alan oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, çocukların bu filmden sonra dünyaya bakışlarının farklı olacağını ifade ederek, "Ben rolde normal bir babaanne gibi görünüyorum. Halbuki süper babaanneymişim. İki çocuk oyuncu da hem çok zeki hem de çok kıvrak. Hemen anlıyor, oyuna çevirebiliyorlar. Onlarla sohbet etmekten zevk alıyorum." şekline konuştu.



Senaryoyu okuduğunda, "Bu çocuklar için tam zamanında verilmesi gereken mesaj." diyerek, projede yer almak istediğini belirten Şamlıoğlu, "Doğaya ve ormana, çiçeğe, böceğe verilen zarar beni o kadar üzüyor ki, 'Böyle bir şeyin işin içinde olmak zorundayım.' dedim. Hemen teklifi kabul ettim. Bir de zaten rol de çok şeker. Yeter ki iyi bir iş olsun. Çocuklar mutlu olsun." değerlendirmesini yaptı.