Kul filminin çekimleri 11 Haziran'da başlıyor

Mehmet Emin Yıldırım "Kul" filminin çekimleri, 11 Haziran'da İstanbul'da başlayacak. Filmin okuma provasında bir araya gelen oyuncular, basın mensuplarına filme dair açıklamalarda bulundu.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Mehmet Emin Yıldırım, zor bir iş yaptıklarını belirterek, "Ana akım içerisinde bulunmayan, tam olarak arthouse da diyemeyeceğimiz bir film. İnşallah istediğimiz noktaya ulaşırsak, Türkiye'de yeni bir türün peşinden gideceğiz. Bunun öncüsü olmak istiyorum" dedi.

"SIRADAN İNSANLARIN FARKLI HİKAYELERİNİ ANLATACAĞIM"

Yıldırım, sözlerine "Normalde arthouse, festival sineması üzerine çalışıyorum. Şair filmiyle iki festivale katıldım. İstanbul Film Festivali'nde gala yaptık. Ankara Film Festivali'nde de 'En İyi Görüntü Yönetmen' ödülünü aldı. Festivallerde benim çok fazla yapmak istemediğim enteresan bir şeyle karşılaştık. Film aslında gerilim türünü desteklemiyordu ama filmi izleyen insanların çok gerildiğini gördüm. Dünya sinemasını biraz araştırdığım için yönetmenin rejisiyle öne çıkabileceği filmler açısından gerilim çok iyi bir tür. Ben de 'Şair' filminin aksine sıradan hayatlara inmek istedim. Bu filmde sıradan insanların sıradan olmayan hikayelerini anlatmaya çalışacağım. Gerilim türünde Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock gibi bir silsile var. O silsileye bağlı, ana yapının içinde kendimi tutmaya ve kendi kültürümüzden çıkan daha evrensel bir yapı kurmaya çalışıyorum" diye devam etti.



Filmde gerçek zamanla kurgusal zaman arasında bir geçiş olacağına işaret eden Yıldırım, "Filmde doğal olarak kişinin kendini oynadığıyla, yazdığım senaryo arasında bir gerilim oluşacak. Hem hikaye içerisinde bir gerilim olacak hem de oynarken oyuncu bu gerilimi yaratacak. Bu dünya sinemasında belirli yönetmenlerin yaptığı bir şey. O yüzden ben bir şekilde filmdeki karakterleri, oyuncuların kendi isimleriyle sabit tutmaya başladım" diye konuştu.