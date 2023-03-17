Kula Jeoparkı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Resmi Gazete’nin 15 Mart'taki sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan 8. Grup Doğal Sit Alanı’nın korunma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda sınır ve koordinatları belirlenen bölge, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde 8. Grup Doğal Sit Alanı olarak belirlenen krokide koordinatlara yer verildi.



JEOPARK ALANI KESİN KORUNACAK

Kararnamede yer alan koordinat bilgileri ise Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Jeopark alanı. 8. Grup Doğal Sit Alanı içerisinde yer alan ve Gediz Nehri'ne kadar uzanan alan, bundan böyle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzaladığı kararname istikametinde kesin koruma altına alındı.